"Мы ещё с ним встретимся" - Кайпанов сделал заявление о золоте после поражения в финале ЧМ

Серебряный призёр чемпионата мира по борьбе 2026 года Нуркожа Кайпанов в интервью корреспонденту Vesti.kz подвёл итоги домашнего турнира. Он объяснил, что ему помешало одержать победу в финале.

В решающей схватке в весовой категории до 74 килограммов 28-летний Кайпанов проиграл 25-летнему Иналбеку Шериеву из России - 4:10.

Руки и ноги перестали работать

Кайпанов отметил, что перед этой схваткой чувствовал на себе огромную ответственность. И это понятно, ведь это была последняя надежда Казахстана на золото на домашнем чемпионате мира. Он считает, что был хорошо готов, но в последний момент что-то пошло не по плану.

"Сегодня была решающая схватка, было очень трудно. Чувствовал огромную ответственность. С одной стороны, я был готов, но соперник из России тоже был готов. Я не скажу, что это была наша последняя встреча. Мы ещё с ним встретимся. Вчерашние схватки прошли очень хорошо, напряжённо. С японцем Аояки была очень непросто. Сегодня тоже было очень тяжело, российский борец приехал полностью подготовленным. Это было видно. Сегодня был его день. Я хотел порадовать нашу публику золотой медалью. Возможно, что поражения наших братьев в предыдущие дни тоже давили. Но мы вернёмся, впереди будут ещё чемпионаты мира и Олимпийские игры. В целом всё, вроде бы, было хорошо, но как только вышел на схватку - стало тяжело. Или слишком много ответственности на себя взял... руки и ноги перестали работать. Я признаю поражение, теперь будем трудиться", - сказал Кайпанов.

Смена веса или продолжение в 74 килограммах?

Нуркожа дал понять, что продолжит бороться в весовой категории до 74 килограммов, хотя до этого выступал в дивизионе до 70 килограммов. Он видит в этом потенциал.

"В этом весе я боролся уже в четвёртый раз. Месяц назад отборолся на Азиатских играх, уступил сопернику из Ирана. Постепенно набираем. В следующем году, дай бог, принесу золото. В 2027-м буду выступать на всех рейтинговых турнирах, которые будут проводиться. В этом весе мне ещё надо показать себя. Я выигрывал чемпионат на 70 килограммов в Албании, потом третьим был, вторым был. Это моя первая медаль в новом весе, серебро. Тут конкуренция очень сильная. Поэтому будем готовиться дальше, стремиться к золоту", - объяснил борец.

Напоследок Кайпанов оценил домашнюю поддержку в Астане, сказав, что был счастлив бороться при такой атмосфере.

"Поддержка была прекрасной! Я был счастлив бороться здесь. Семь лет назад я тоже завоевал серебро на домашнем чемпионате мира. Конечно, есть сожаление, что вновь ограничился этим. Но атмосфера в зале, поддержка соотечественников была невероятной, это нужно признать!", - заключил Кайпанов.

Напомним, что это четвёртая медаль на чемпионатах мира для Кайпанова и первая в новом весе. Ранее он успешно выступал в дивизионе до 70 килограммов: в 2024 году в Тиране завоевал золото, в 2019-м в Астане - серебро, а в 2025-м в Загребе - бронзу. Также он трижды становился чемпионом Азии (2019, 2021, 2025).

Нуркожа Кайпанов завоевал медаль на ЧМ по борьбе

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