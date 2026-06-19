Звезду ПСЖ и сборной Марокко будут судить по делу об изнасиловании

Защитник ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании, передают Vesti.kz.

Ашраф Хакими предстанет перед судом

По информации Marca, такое решение принял Апелляционный суд Версаля, отклонивший жалобу футболиста на ранее вынесенное постановление о передаче дела в уголовный суд департамента О-де-Сен.

Расследование началось еще в 2023 году после заявления молодой женщины, которая познакомилась с Хакими через социальную сеть Instagram. По версии обвинения, после встречи у футболиста дома девушка подверглась сексуальному насилию. Сам игрок с самого начала категорически отрицал все обвинения.

По информации источника, защита марокканца пыталась добиться отмены решения о судебном разбирательстве, однако апелляционная инстанция поддержала выводы следствия. Теперь дело будет рассмотрено в суде по существу в ближайшие месяцы.

Адвокат Хакими Фанни Колен раскритиковала принятое решение. По ее словам, суд не учел ряд противоречий в показаниях заявительницы, а также другие обстоятельства, которые, по мнению защиты, ставят под сомнение обоснованность обвинений.

Реакция Хакими на судебное разбирательство

Сам футболист, который сейчас находится в расположении сборной Марокко на чемпионате мира-2026, также отреагировал на развитие ситуации.

В опубликованном заявлении он подчеркнул, что рассчитывает наконец подробно изложить свою версию событий в суде.

"Я молчал на протяжении нескольких лет, потому что верил в правосудие и хотел сохранить достоинство. Теперь я жду этого процесса. Наконец-то у меня появится возможность высказаться", – написал Хакими в социальной сети Х (ранее Twitter).

При этом сторона обвинения приветствовала решение суда. Адвокат заявительницы Рашель-Флор Пардо отметила, что после нескольких лет разбирательств ее клиентка получила право добиться рассмотрения дела в открытом судебном процессе.

Пока судебное заседание не состоялось, Хакими сохраняет статус обвиняемого, а окончательное решение о его виновности или невиновности будет принято только после рассмотрения дела судом.

ПСЖ решил забрать из "Реала" двукратного победителя Лиги чемпионов

Напомним, сборные Бразилии и Марокко не смогли выявить победителя в стартовом туре чемпионата мира-2026. Встреча группы C, прошедшая в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США), завершилась боевой ничьей со счетом 1:1.



