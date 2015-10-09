Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Франция
Сегодня 13:20
 

ПСЖ решил забрать из "Реала" двукратного победителя Лиги чемпионов

  Комментарии

Поделиться
ПСЖ решил забрать из "Реала" двукратного победителя Лиги чемпионов ©depositphotos.com/Musiu0

Полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Поделиться

Полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации Diario AS, 23-летний футболист попал в сферу интересов "Пари Сен-Жермена". Французский гранд уже обратился в "Реал" с неофициальным запросом по трансферу игрока.

Сам Камавинга не хочет покидать "сливочных" и вряд ли передумает, несмотря на интерес со стороны ПСЖ, выигравшего Лигу чемпионов два года подряд. Ранее в числе претендентов на полузащитника назывался миланский "Интер".

Камавинга выступает за "Реал" с 2021 года после перехода из "Ренна" за 40 миллионов евро. Контракт француза с мадридским клубом действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt.de оценивает рыночную стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

В сезоне-2025/2026 Камавинга принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. В составе "королевского клуба" он выиграл 11 трофеев, в том числе дважды выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.


 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Фоксборо   •   Групповой этап, мужчины
20 июня 03:00   •   не начат
Шотландия
Шотландия
- : -
Марокко
Марокко
Кто победит в основное время?
Шотландия
Ничья
Марокко
Проголосовало 68 человек

Реклама

Живи спортом!