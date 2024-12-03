В ПСЖ прокомментировали "трансфер" Салаха

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи опроверг слухи о возможном переходе нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в парижский клуб, сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что египтянин якобы согласился на трансфер, учитывая, что его контракт с "Ливерпулем" истекает в июне 2025 года, что могло бы позволить ему сменить клуб в статусе свободного агента.

"Это неправда. Он фантастический, удивительный игрок, но, если честно, мы никогда не рассматривали его кандидатуру. Мы знаем, что любой клуб хотел бы заполучить его, но эти слухи про нас просто не соответствуют действительности.

Возможные трансферы в январе? Если появится такая возможность, конечно, мы рассмотрим ее", - приводит слова Аль-Хелаифи корреспондент Sky Sports Флориан Плеттенберг.