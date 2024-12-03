Нуралы Алипу назвали последствия травмы и озвучили дату возвращения

Защитник "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип избежал серьезной травмы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

Казахстанский футболист в матче 17 тура РПЛ против "Крыльев Советов" (2:3) покинул поле на 82 минуте. Обследование показало, что футболист лишь подвернул правую стопу, и операция ему не потребуется.

Сроки восстановления станут известны ближе к концу недели, но предварительно ожидается, что реабилитация займет около трех недель.

Если процесс пройдет без осложнений, Алип сможет вернуться в общую группу на первом зимнем сборе "Зенита" в Катаре, который стартует в середине января.

Отметим, что Алип в этой игре забил гол, отличившись на 72-й минуте.