В ПСЖ приняли решение по главному тренеру

Во французском "Пари Сен-Жермене", похоже, определились с будущим главного тренера Луиса Энрике, передают Vesti.kz.

Парижане готовы продлить сотрудничество с 55-летним испанским специалистом и сделать ставку на долгосрочный проект.

По информации инсайдера Николо Скиры, стороны уже близки к подписанию нового контракта, который будет рассчитан до лета 2029 года. Пока детали соглашения, включая зарплату и бонусы, не раскрываются, однако сам факт переговоров говорит о полном доверии руководства к испанцу.

Отметим, что действующий контракт Энрике с ПСЖ рассчитан до конца сезона-2026/27.

Испанский специалист, возглавивший команду летом 2023 года, быстро вывел её на новый уровень. За два сезона парижане стали доминирующей силой во Франции, выиграв внутренние трофеи – Лигу 1, Кубок и Суперкубок страны.

Главным достижением стала историческая победа в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2024/25 – первый такой успех в истории клуба. Дополнительно ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА.

