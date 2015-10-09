Топ-клубы Европы готовы выложить 100 миллионов за звезду Эмери

Нападающий "Астон Виллы" Морган Роджерс рискует стать главным хедлайнером грядущего летнего трансферного окна. Рынок оценивает прогресс молодого англичанина в космическую сумму, передают Vesti.kz.

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери вырастил в своей команде настоящего футбольного "галактико". По сообщениям авторитетного издания Daily Mirror, в случае продажи 23-летнего футболиста клуб потребует не менее 100 миллионов фунтов стерлингов (около 114 миллионов евро).

Очередь из топ-клубов

Феноменальная форма Роджерса не осталась незамеченной европейскими грандами. На данный момент предметный интерес к трансферу проявляют:

• "Пари Сен-Жермен" — парижане ищут усиление в атакующую линию и готовы побороться за британский талант.

• "Манчестер Юнайтед" — манкунианцы активно следят за развитием ситуации.

• "Арсенал" — лондонский клуб также рассматривает возможность громкого трансфера.

"Мидлсбро" потирает руки в ожидании продажи

Одним из главных бенефициаров этой потенциальной мегасделки может стать скромный "Мидлсбро".

• Прозорливость боссов: когда "Боро" продавал Роджерса в бирмингемский клуб, в контракт был предусмотрительно включен пункт о проценте со следующей продажи.

• Финансовый куш: если трансфер за 100 миллионов фунтов действительно состоится, клуб из Чемпионшипа получит на свой счёт более 20 миллионов евро.

• Красивая история: это станет невероятным финансовым успехом для команды, учитывая, что за "Мидлсбро" игрок успел провести всего 33 официальных матча.

Что это значит для "Астон Виллы"?

Унаи Эмери не горит желанием расставаться со своим лидером. Однако строгие правила финансового фэйр-плей (PSR) в АПЛ могут вынудить руководство "Виллы" пойти на сделку, если по игроку поступит действительно солидное предложение.

