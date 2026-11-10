Испанский специалист Карлос Висенс назначен главным тренером французского "Лиона", сообщают Vesti.kz.

Висенс сменил Фонсеку

43-летний наставник занял место Паулу Фонсеки, который покинул французскую команду ради работы в лиссабонском "Спортинге".

Последним клубом Висенса была португальская "Брага", откуда его уволили несколько недель назад. Испанец возглавлял команду с лета 2025 года.

Многолетний опыт в штабе "Ман Сити" Гвардиолы

До начала самостоятельной тренерской карьеры Висенс на протяжении восьми лет работал в системе "Манчестер Сити". В частности, он входил в тренерский штаб основной команды и помогал именитому соотечественнику Хосепу Гвардиоле. Затем специалист решил покинуть английский клуб, чтобы возглавить собственную команду.

Положение "Лиона" в чемпионате

После 10 туров Лиги 1 "Лион", семь раз становившийся чемпионом Франции, занимает пятое место в турнирной таблице. В активе команды 17 очков.