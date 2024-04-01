Тренер ПСЖ жестко отреагировал на вопрос о Мбаппе

Главного тренера "Пари Сен-Жермена" Луиса Энрике снова спросили о предстоящем уходе из клуба Килиана Мбаппе. Испанец в жесткой форме ответил на этот вопрос после матча с "Марселем" в 27-м туре Лиги 1, передают Vesti.kz.

"Одна и та же песня каждую неделю. Это утомляет. Я тренер, я принимаю решения каждый день. И это то, что я собираюсь делать до последнего дня в ПСЖ. Я всегда стараюсь найти лучшее решение для команды. Иногда я могу ошибаться, но это мой выбор", - приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, что в матче с "Марселем" Энрике заменил Мбаппе во втором тайме, французский нападающий был недоволен этим решением. Появившийся на поле вместо него Гонсалу Рамуш поставил точку в игре (2:0), видео голов смотрите здесь.

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинет ПСЖ этим летом и продолжит карьеру в "Реале". В текущем сезоне Лиги 1 француз провел 25 матчей, забил 24 гола и отдал 5 результативных передач.