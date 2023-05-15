Тьерри Анри высказался о свисте фанатов ПСЖ в адрес Месси

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 11:46
©ПСЖ

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о том, что болельщики "Пари Сен-Жермена" в очередной раз освистали нападающего Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz. Инцидент случился по ходу матча 35-го тура чемпионата Франции с "Аяччо" (5:0).

"Это не первый раз, когда его освистывают. Люди скажут, что он заслужил. Однако, свист в его адрес неуместен, потому что никто не должен быть выше клуба. И я редко видел, чтобы у команды, которая претендует на чемпионство, были игроки, которых можно освистывать. Месси никогда не был проблемой, когда я играл с ним, он всегда был решением", - приводит слова Анри Sport.es.

Ранее ПСЖ отстранил Месси от команды на две недели из-за поездки в Саудовскую Аравию в день тренировки.

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Аргентинец выступает за ПСЖ с 2021 года. Контракт с парижанами рассчитан до июня 2023 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ

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