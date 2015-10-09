Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Франция
Сегодня 07:57
 

Талант "Реала" получил прямую красную карточку в Лиге 1

Талант "Реала" получил прямую красную карточку в Лиге 1 ©instagram.com/ol

Бразильский нападающий "Лиона" Эндрик Фелипе получил красную карточку в гостевом матче 21-го тура Лиги 1 с "Нантом", передают Vesti.kz.

Эндрик получил жёлтые карточки на 2-й и 61-й минутах. Однако после вмешательства VAR второе предупреждение было отменено и заменено на прямую красную карточку — форвард ударил соперника по ахиллу.

Этот матч стал для Эндрика шестым в составе французского клуба с момента перехода из мадридского "Реала" на правах аренды. В его активе пять голов и две результативные передачи.

Отметим, что встреча завершилась победой "Лиона" со счётом 1:0. Единственный и решающий гол на 25-й минуте забил Павел Шульц. "Лион" с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице, тогда как "Нант" располагается на 16-й строчке, имея в активе 14 баллов.

В следующем туре, 13 февраля, "Нант" сыграет на выезде с "Монако", а "Лион" примет дома "Ниццу".

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ланс 21 16 1 4 37-17 49
2 ПСЖ 20 15 3 2 43-16 48
3 Лион 21 13 3 5 34-20 42
4 Марсель Олимпик 20 12 3 5 46-22 39
5 Лилль 21 10 3 8 34-30 33
6 Ренн Стад 21 8 7 6 31-34 31
7 Тулуза 20 8 6 6 31-23 30
8 Страсбур 20 9 3 8 33-25 30
9 Лорьян 21 7 7 7 27-33 28
10 Монако ФК 20 8 3 9 32-33 27
11 Анже 20 7 5 8 21-25 26
12 Брест 21 7 5 9 28-33 26
13 Ницца Олимпик 20 6 4 10 27-38 22
14 Париж 20 5 6 9 26-34 21
15 Гавр 20 4 8 8 16-25 20
16 Нант 21 3 5 13 19-37 14
17 Осер 20 3 4 13 14-29 13
18 Метц 21 3 4 14 21-46 13

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Регулярный чемпионат, мужчины
9 февраля 00:45   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Марсель Олимпик
Марсель Олимпик
(Марсель)
