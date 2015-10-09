Талант "Реала" получил прямую красную карточку в Лиге 1

Бразильский нападающий "Лиона" Эндрик Фелипе получил красную карточку в гостевом матче 21-го тура Лиги 1 с "Нантом", передают Vesti.kz.

Эндрик получил жёлтые карточки на 2-й и 61-й минутах. Однако после вмешательства VAR второе предупреждение было отменено и заменено на прямую красную карточку — форвард ударил соперника по ахиллу.

Этот матч стал для Эндрика шестым в составе французского клуба с момента перехода из мадридского "Реала" на правах аренды. В его активе пять голов и две результативные передачи.

Отметим, что встреча завершилась победой "Лиона" со счётом 1:0. Единственный и решающий гол на 25-й минуте забил Павел Шульц. "Лион" с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице, тогда как "Нант" располагается на 16-й строчке, имея в активе 14 баллов.

В следующем туре, 13 февраля, "Нант" сыграет на выезде с "Монако", а "Лион" примет дома "Ниццу".

