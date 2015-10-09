Стали известны планы Энрике на предателя "Барселоны" в ПСЖ

Зимний новичок "Пари Сен-Жермена" Педро Фернандес может получить первые минуты за команду уже в ближайшее время, передают Vesti.kz.

Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер парижан Луис Энрике рассматривает 18-летнего полузащитника не как проект "на будущее", а как игрока, способного приносить пользу уже сейчас.

Испанский хавбек перешёл в ПСЖ, выкупив контракт у "Барселоны" за 8 миллионов евро, после того как не получил желаемого игрового времени в первой команде. При этом он отклонил предложения от "Челси", "Манчестер Сити" и "Боруссии".

Из-за отсутствия регистрации в Лиге чемпионов Дро не сможет сыграть в еврокубках, однако его дебют возможен в матчах Лиги 1 - против "Страсбура", "Марселя" или "Ренна".

В ПСЖ подчёркивают, что окончательное решение будет зависеть от работы игрока на тренировках.

Отметим, что Дро начал футбольный путь в академии "Валь Миньор". В 2022 году он перешёл в "Ла Масию", юношескую академию "Барселоны". Летом 2025 года полузащитник впервые был привлечён к сборам первой команды по решению главного тренера Ханс-Дитера Флика.

16 августа 2025-го Фернандес впервые оказался в заявке "Барселоны" на матч Ла Лиги против "Мальорки", но на поле тогда не вышел. Официальный дебют состоялся 28 сентября 2025 года: хавбек появился в стартовом составе в игре чемпионата Испании с "Реал Сосьедадом".

А совсем недавно футболист оформил долгосрочный контракт с французским грандом "Пари Сен-Жермен" до лета 2030 года. В новой команде Фернандес будет выступать под 27-м номером.

