Жена Левандовски намекнула на завершение карьеры звезды "Барселоны"

Заявление жены Роберта Левандовски вызвало вопросы о будущем форварда "Барселоны", передают Vesti.kz.

37-летний польский форвард, по информации Sport.es, проводит свой последний сезон в составе каталонского клуба.

Продление контракта с ним в "Барселоне" всерьёз не рассматривают, несмотря на интерес со стороны клубов Турции, МЛС и Саудовской Аравии.

Неожиданный ответ дала жена футболиста Анна Левандовски в интервью польскому журналу Twój STYL.

По её словам, сам Роберт уже задумывается о жизни после футбола и не исключает, что после завершения карьеры возьмёт на себя "новую роль".

"Он сказал мне, что летом после футбола будет сидеть с детьми, пока я займусь своими проектами. Меня это рассмешило. Я ответила, что не хочу откладывать свои мечты до того момента, когда он повесит бутсы на гвоздь - хочу реализовывать их как можно скорее", - рассказала Анна.

Стоит отметить, что Левандовски женился на Анне Стахурской 22 июня 2013 года. Свадьба состоялась в Польше, пара познакомилась за шесть лет до этого, в 2007 году.

Какой Левандовски в "Барселоне"?

Роберт Левандовски присоединился к "Барселоне" летом 2022 года и практически сразу стал одним из ключевых игроков команды. В дебютном сезоне польский форвард помог каталонцам завоевать титул чемпиона Испании (2022/23) и Суперкубок страны, а также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, отметившись 23 голами.

За время выступлений в составе "Барселоны" Левандовски установил несколько клубных рекордов. Он быстрее всех в истории клуба достиг отметки в 100 забитых мячей, сделав это за 147 матчей, а также стал самым возрастным футболистом "блауграны", оформившим хет-трик в чемпионате Испании.

Кроме командных достижений, нападающий пополнил и личную коллекцию наград, став обладателем "Золотой бутсы" в 2022 году как лучший бомбардир европейских лиг.

Ранее стало известно, что перспективный футболист "Барселоны" получил предложение от другого клуба и уже сообщил о своём решении главному тренеру Ханси Флику.

