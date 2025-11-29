Франция
29 ноября 23:24

Сенсацией закончился матч ПСЖ в чемпионате Франции

©ФК "Монако"

"Пари Сен-Жермен" проиграл на выезде "Монако" в 14-м туре французской Лиги 1, передают Vesti.kz.

Продолжение
"Бавария" спаслась от неприятного сюрприза на последних минутах матча
Вчера 07:07  
Узбекские футболисты устроили голевое шоу в турецкой Суперлиге
Вчера 07:30  
Месси помог "Интер Майами" пробиться в финал плей-офф МЛС с разгромом из 6 голов
Вчера 08:20  
"Челси" - "Арсенал": прямая трансляция центрального матча тура АПЛ
Вчера 09:10  

Встреча, прошедшая на стадионе "Луи II" в Монако, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 68-й минуте забил Такуми Минамино. При этом монегаски доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления немецкого защитника Тило Керера на 80-й минуте.

Несмотря на поражение, ПСЖ с 30 очками пока остается лидером турнирной таблицы, тогда как "Монако" с 23 баллами располагается на шестой строчке.

В следующем туре "Монако" сыграет на выезде с "Брестом" (5 декабря), а ПСЖ встретится дома с "Ренном" (6 декабря).

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ланс 14 10 1 3 24-12 31
2 ПСЖ 14 9 3 2 27-12 30
3 Марсель Олимпик 14 9 2 3 35-14 29
4 Лилль 14 8 2 4 28-17 26
5 Ренн Стад 14 6 6 2 24-18 24
6 Лион 14 7 3 4 21-15 24
7 Монако ФК 14 7 2 5 26-25 23
8 Страсбур 14 7 1 6 25-19 22
9 Тулуза 14 4 5 5 20-19 17
10 Ницца Олимпик 14 5 2 7 19-26 17
11 Брест 14 4 4 6 19-24 16
12 Анже 14 4 4 6 12-17 16
13 Париж 14 4 3 7 21-26 15
14 Гавр 14 3 5 6 13-21 14
15 Лорьян 14 3 5 6 18-28 14
16 Нант 14 2 5 7 12-22 11
17 Метц 14 3 2 9 14-31 11
18 Осер 14 2 3 9 8-20 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →