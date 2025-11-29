Сенсацией закончился матч ПСЖ в чемпионате Франции

"Пари Сен-Жермен" проиграл на выезде "Монако" в 14-м туре французской Лиги 1, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Луи II" в Монако, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 68-й минуте забил Такуми Минамино. При этом монегаски доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления немецкого защитника Тило Керера на 80-й минуте.

Несмотря на поражение, ПСЖ с 30 очками пока остается лидером турнирной таблицы, тогда как "Монако" с 23 баллами располагается на шестой строчке.

В следующем туре "Монако" сыграет на выезде с "Брестом" (5 декабря), а ПСЖ встретится дома с "Ренном" (6 декабря).