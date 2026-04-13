Франция
Вчера 19:11

Революция в ПСЖ: теперь платят за то, что раньше не считалось статистикой

©instagram.com/psg

В "Пари Сен-Жермен" ввели необычную систему мотивации, направленную на развитие командной игры, сообщают Vesti.kz.

Как информирует L'Équipe, теперь игроки получают дополнительные бонусы не только за голы и ассисты, но и за так называемые предголевые передачи — действия, которые запускают результативную атаку.

По задумке клуба, такая модель помогает глубже раскрыть тактическую философию главного тренера Луис Энрике. Анализ предголевых действий позволяет лучше понять структуру атак и логику комбинационной игры команды.

Особое внимание вызывают редкие эпизоды, когда футболист успевает одновременно поучаствовать сразу в двух ключевых фазах атаки — и начать её, и завершить.

Яркий пример произошёл в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:0), сыгранном 8 апреля. В том поединке Хвича Кварацхелия отличился после многоходовой атаки с участием Жоау Невеша — при этом грузинский форвард фактически стал и автором предголевой передачи в том же эпизоде.

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 27 20 3 4 61-23 63
2 Ланс 28 19 2 7 54-27 59
3 Лилль 29 16 5 8 49-34 53
4 Марсель Олимпик 29 16 4 9 58-38 52
5 Лион 29 15 6 8 43-29 51
6 Ренн Стад 29 14 8 7 49-41 50
7 Монако ФК 29 15 4 10 50-43 49
8 Страсбур 28 12 7 9 46-34 43
9 Лорьян 29 9 11 9 38-44 38
10 Тулуза 29 10 7 12 39-39 37
11 Брест 28 10 6 12 37-43 36
12 Париж 29 8 11 10 37-45 35
13 Анже 29 9 6 14 25-39 33
14 Гавр 29 6 11 12 24-37 29
15 Ницца Олимпик 29 7 7 15 34-56 28
16 Осер 29 5 9 15 23-37 24
17 Нант 28 4 7 17 24-45 19
18 Метц 29 3 6 20 26-63 15

