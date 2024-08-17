Разгром случился в первом официальном матче ПСЖ после продажи Мбаппе

ПСЖ уверенно начал новый сезон 2024/25. В первом туре чемпионата Франции команда на выезде разобралась с "Гавром", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась победой гостей из столицы со счетом 4:1. В составе победителей голы забили Ли Кан Ин (3'), Усман Дембеле (85'), Брадли Барколя (86') и Рандаль Коло-Муани (90' - пен). У хозяев единственный мяч оформил Готье Льорис (48'), а еще они не реализовали пенальти при счете 1:1.

Это был первый матч стартового тура в новом сезоне чемпионата Франции. Теперь парижане мгновенно вырвались в лидеры турнирной таблицы.

Напомним, что этим летом французы лишились своего многолетнего лидера Килиана Мбаппе, который бесплатно перешел в мадридский "Реал". Причем он уже принес своему новому клубу победу в финале.