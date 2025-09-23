В ПСЖ внимательно следят за тем, что происходит с Винисиусом Жуниором в "Реале", передают Vesti.kz.

План Луиса Энрике раскрыт

По данным Don Balon, Луис Энрике лично попросил руководство клуба сделать максимум, чтобы переманить бразильца из "Реала". Наставник парижан видит в нем ключевого игрока своего проекта и считает, что вместе с Усманом Дембеле он способен создать одну из самых опасных атак Европы.

В Париже делают ставку на мощные финансовые условия и обещание борьбы за Лигу чемпионов.

Причина интереса понятна: бразилец недоволен своим положением при Хаби Алонсо и пока не намерен продлевать контракт. В ПСЖ уверены, что это идеальный момент, чтобы предложить ему статус новой звезды команды и проект, в котором он будет центральной фигурой.

Причем тут Неймар?

Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи готов повторить проверенный сценарий: если появится шанс заполучить Винисиуса из "Реала", он будет действовать так же решительно, как в случае с Неймаром.

Напомним, в 2017 году парижский клуб активировал клаусулу выкупа бразильца у "Барселоны". Тогда была заплачена рекордная сумма – 222 миллиона евро, и этот трансфер навсегда вошел в историю как символ эпохи футбольных "суперденег".

"Кайрат" решил провести матч с "Реалом" без зрителей: известна причина