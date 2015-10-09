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Франция
Вчера 19:40
 

ПСЖ выбрал нового вингера для усиления: известны его имя и цена

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ПСЖ выбрал нового вингера для усиления: известны его имя и цена ©depositphotos.com/mrogowski_photography

Французский "Пари Сен-Жермен" близок к оформлению трансфера полузащитника "Монако" Магнеса Аклиуша, передают Vesti.kz.

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Французский "Пари Сен-Жермен" близок к оформлению трансфера полузащитника "Монако" Магнеса Аклиуша, передают Vesti.kz.

По информации RMC Sport, ПСЖ достиг соглашения с 24-летним французом о пятилетнем контракте, а сам футболист уже дал согласие на переход в парижскую команду. Ожидается, что стороны смогут завершить сделку в ближайшее время.

Руководство ПСЖ рассматривает Аклиуша как одно из ключевых усилений состава перед новым сезоном. В клубе уверены, что Аклиуш сможет добавить вариативности атакующей линии и впишется в игровую модель команды.

В свою очередь, "Монако" рассчитывает получить за одного из своих лидеров около 70 миллионов евро. Переговоры между клубами и представителями игрока проходят в позитивном ключе.

Аклиуш — воспитанник "Монако", находится в системе монегасков с 2017 года. В минувшем сезоне 24-летний вингер появился на поле в 43 встречах с учетом всех турниров, забил 7 мячей и стал автором 11 голевых передач.

Рыночная цена Аклиуша, по данным Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.


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