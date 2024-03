В ПСЖ сделали заявление о привлечении талантов из Португалии

Президент "Пари Сен-Жермена" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал привлечение талантов из Португалии во французский клуб, передают Vesti.kz.

🔴🔵 PSG president Al Khelaifi: “I’m very happy with Gonçalo Ramos, Vitinha, Danilo Pereira, Nuno Mendes and our Portuguese director Luis Campos”.



“I’m proud to have them as Portugal is huge country for football, always producing lot of talent”. pic.twitter.com/X10mjp1aFl