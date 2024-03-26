ПСЖ нашел способ "кинуть" "Реал" и заработать на Мбаппе

Стало известно, как руководство "Пари Сен-Жермена" относится к потенциальному трансферу нападающего команды Килиана Мбаппе в мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

По информации The Athletic, ПСЖ хочет получить от Мбаппе часть бонуса, который ему предлагает "королевский клуб" за подписание контракта свободным агентом. Таким образом парижане намерены компенсировать часть убытков при уходе форварда.

Отмечается, что ПСЖ планирует достичь с Мбаппе соглашения, по которому он выплатит клубу часть подписного бонуса в "Реале". Источник не сообщает о возможной реакции футболиста на подобную просьбу.

Ранее Мбаппе, желая остаться в хороших отношениях с руководством ПСЖ, уже отказался от бонуса за лояльность в размере 80 миллионов евро. Вероятно, в Париже посчитали эту сумму недостаточной, и потребует от него дополнительные деньги.

Ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовал пятилетний контракт "Реалом". Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года.

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25-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий в 37 матчах во всех турнирах забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.

Контракт Килиана с ПСЖ действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.