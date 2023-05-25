ПСЖ сделал предложение сменщику Месси

Французский "Пари Сен-Жермен" сделал предложение "Манчестер Сити" по трансферу нападающего Бернарду Силвы. Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто.

По информации источника, руководство "горожан" и сам португалец примут решение о переходе после завершения текущего сезона. Сейчас Силва сосредоточен на подготовке к финалу Лиги чемпионов и еще не дал свое согласие.

ПСЖ рассматривает Силву как приоритетную цель для усиления состава. Руководство парижан считает португальца целью номер один, чтобы заменить Лионеля Месси, контракт с которым истекает в конце сезона.

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В текущем сезоне на счету Силвы 51 матч за "Сити" во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

Контракт 28-летнего португальца с "горожанами" рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.