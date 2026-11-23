Французский "Пари Сен-Жермен" намерен сохранить вратаря сборной России Матвея Сафонова и предложил голкиперу новый контракт с улучшенными финансовыми условиями, передают Vesti.kz.

Переговоры о продлении контракта стартовали

По информации Le Parisien, новое соглашение предусматривает повышение зарплаты 27-летнего вратаря. Переговоры с представителями футболиста заметно продвинулись на прошлой неделе.

Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года, когда перешёл из "Краснодара" за 20 миллионов евро. За это время вместе с командой он дважды выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Франции.

Статистика Сафонова в текущем сезоне

В нынешнем сезоне российский голкипер провёл за ПСЖ 17 матчей во всех турнирах, пропустил 19 мячей и четыре раза оставлял свои ворота в неприкосновенности.

Transfermarkt оценивает Сафонова в 30 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста с парижанами действует до лета 2029 года.

После 11-туров Лиги 1 ПСЖ, являющийся 14-кратным чемпионом Франции, лидирует в таблице, набрав 26 очков.

Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен избавиться от главного конкурента российского вратаря.

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