ПСЖ решил раскошелиться после вылета из ЛЧ. Известен список новичков

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 17:33
©Владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи/ФК ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" собрался серьезно усилиться этим летом, передают Vesti.kz.

По информации L'Equipe, приобретения ожидаются в каждую из линий, кроме вратарской.

Так, парижане собираются подписать защитника "Вильярреала" Пау Торреса, полузащитников ПСВ и менхенгладбахской "Боруссии" Ибраима Сангаре и Куадио Коне.

Еще в клубе нацелены на атакующего полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву и нападающих "Лиона", "Наполи" и "Бенфики" Райана Шерки, Виктора Осимхена и Гонсалу Рамуша соответственно.

При этом в ПСЖ нашли способ сохранить в составе звездного нападающего Килиана Мбаппе.

Напомним, что ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух игр мюнхенской "Баварии".

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Метки:
ПСЖ Лига чемпионов

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