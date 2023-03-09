ПСЖ пообещал Мбаппе 100 миллионов евро. Известно условие

ПСЖ придумал ход, как оставить у себя 24-летнего звездного нападающего Килиана Мбаппе, передает L'Equipe.

В контракт футболиста парижане включили различные дополнительные опции. В том числе, предусмотрен так называемый бонус лояльности.

Это значит, что если игрок, которым активно интересуется "Реал", не покинет клуб летом, он получит дополнительные сто миллионов евро.

При этом, если бы ПСЖ не провалился в еврокубках, а выиграл бы Лигу чемпионов, контракт был бы продлен автоматически.

Напомним, Мбаппе, форвард сборной Франции, выступает за ПСЖ с 2018 года, куда перешел из "Монако". Его контракт с парижанами рассчитан до 2025 года. А трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.