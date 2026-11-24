Стала известна позиция французского "Пари Сен-Жермен" по возможному трансферу нападающего сборной Бразилии Винисиуса Жуниора из мадридского "Реала" на фоне кадровых проблем в атакующей линии команды Луиса Энрике, передают Vesti.kz.

Романо раскрыл позицию ПСЖ по Винисиусу

Известный инсайдер Фабрицио Романо в программе Fabrizio Responde на DAZN Espana прокомментировал слухи о возможном переходе бразильца во французский клуб. По его словам, парижане не рассматривают кандидатуру столь статусного футболиста.

"Нет. Это не будет настолько громкое имя", — заявил Романо, отвечая на вопрос о возможном трансфере Винисиуса.

ПСЖ ищет усиление после травм лидеров атаки

Интерес к потенциальному усилению нападения возник на фоне серьёзных кадровых потерь. Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия получили разрывы передних крестообразных связок и надолго выбыли из строя.

В связи с этим появились предположения, что ПСЖ может выйти на трансферный рынок уже в январе, чтобы укрепить атакующую линию.

Сам Винисиус также оказался в центре трансферных слухов. После неудачного начала текущего сезона в СМИ стали появляться сообщения о возможном уходе бразильца из "Реала", однако парижский клуб, по информации источника, не рассматривает его в качестве своей цели.

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