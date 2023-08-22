ПСЖ придумал способ заработать миллионы на уходе Мбаппе

Новости спорта Футбол Франция
Вчера 15:21
©instagram.com/k.mbappe/

Президент "Пари Сен-Жермена" Нассер Аль-Хелаифи и нападающий команды Килиан Мбаппе урегулировали конфликт. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, 24-летний форвард и его представители долго вели переговоры с руководством ПСЖ и в данный момент стороны приблизились к компромиссу. Отмечается, что Мбаппе близок к продлению контракта с парижанами, который истекает в 2024 году.

Стороны достигли договоренности, согласно которой клуб получит денежную компенсацию в случае ухода нападающего. Устное соглашение последовало после серии бесед Мбаппе с президентом ПСЖ. Итогом переговоров может стать подписание с 24-летним футболистом нового долгосрочного контракта. Согласно новым условиям, парижане получат частичную компенсацию в 150 миллионов фунтов (190,5 миллиона долларов), если Мбаппе покинет клуб.

По информации СМИ, ПСЖ готов продать Мбаппе в летнее трансферное окно. Руководство парижан отпустит футболиста за 250 миллионов евро.

Мбаппе принял окончательное решение по ПСЖ

Ранее Мбаппе отказался использовать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025 года. СМИ сообщали, что он перейдет в "Реал", однако мадридский клуб предложений о трансфере до сих пор не сделал.

После этого ПСЖ исключил форварда из состава на предсезонные сборы. Также Мбаппе был отлучен от основного состава и пропустил первый тур Лиги 1. В итоге трансфер в "Реал" не состоялся и француза вернули в команду, он даже забил гол.

Владелец ПСЖ решил судьбу Мбаппе

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

В прошлом сезоне Килиан принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.

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ПСЖ Мбаппе Килиан

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