Франция
2 февраля 08:18

ПСЖ показал характер и победил вдесятером в Лиге 1

©x.com/PSG_English

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" в меньшинстве вырвал победу у "Страсбура" в матче 20-го тура французской Лиги 1, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Стад де ля Мено" в Страсбурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт в матче открыл Сенни Маюлу на 22-й минуте. Хозяева ответили точным ударом Геля Дуэ на 27-й минуте. При этом у "Страсбура" Хоакин Паничелли не реализовал пенальти на 20-й минуте.

На 75-й минуте ПСЖ остался вдесятером — прямую красную карточку получил Ашраф Хакими. Несмотря на численное меньшинство, подопечные Луиса Энрике сумели дожать соперника и забить победный мяч: на 81-й минуте отличился Нуну Мендеш.

ПСЖ, набрав 48 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, тогда как "Страсбур" с 30 баллами располагается на восьмой строчке.

Следующий тур чемпионата Франции состоится 8 февраля. "Страсбур" сыграет на выезде против "Гавра", а ПСЖ примет дома "Марсель".

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 20 15 3 2 43-16 48
2 Ланс 20 15 1 4 34-16 46
3 Марсель Олимпик 20 12 3 5 46-22 39
4 Лион 20 12 3 5 33-20 39
5 Лилль 20 10 2 8 34-30 32
6 Ренн Стад 20 8 7 5 30-31 31
7 Тулуза 20 8 6 6 31-23 30
8 Страсбур 20 9 3 8 33-25 30
9 Лорьян 20 7 7 6 27-31 28
10 Монако ФК 20 8 3 9 32-33 27
11 Анже 20 7 5 8 21-25 26
12 Брест 20 6 5 9 26-33 23
13 Ницца Олимпик 20 6 4 10 27-38 22
14 Париж 20 5 6 9 26-34 21
15 Гавр 20 4 8 8 16-25 20
16 Нант 20 3 5 12 19-36 14
17 Осер 20 3 4 13 14-29 13
18 Метц 20 3 3 14 21-46 12

