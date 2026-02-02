ПСЖ показал характер и победил вдесятером в Лиге 1

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" в меньшинстве вырвал победу у "Страсбура" в матче 20-го тура французской Лиги 1, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Стад де ля Мено" в Страсбурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт в матче открыл Сенни Маюлу на 22-й минуте. Хозяева ответили точным ударом Геля Дуэ на 27-й минуте. При этом у "Страсбура" Хоакин Паничелли не реализовал пенальти на 20-й минуте.

На 75-й минуте ПСЖ остался вдесятером — прямую красную карточку получил Ашраф Хакими. Несмотря на численное меньшинство, подопечные Луиса Энрике сумели дожать соперника и забить победный мяч: на 81-й минуте отличился Нуну Мендеш.

ПСЖ, набрав 48 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, тогда как "Страсбур" с 30 баллами располагается на восьмой строчке.

Следующий тур чемпионата Франции состоится 8 февраля. "Страсбур" сыграет на выезде против "Гавра", а ПСЖ примет дома "Марсель".