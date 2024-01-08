В ПСЖ отреагировали на "уход" Мбаппе: форвард договорился с новым клубом

Новости спорта Футбол Франция
8 января 17:24
©PSG

Во французском "Пари Сен-Жермен" ничего не знает о достигнутом соглашении между нападающим клуба Килианом Мбаппе и мадридским "Реалом", сообщает Vesti.kz.

По информации источника RMC Sport, руководство клуба ожидало и ожидает окончательного решения 25-летнего форварда. Оно призывает не обращать внимание на неофициальные данные.

Напомним, ранее сообщалось, что "Реал" достиг полного соглашения с Мбаппе. Нападающий выступает за ПСЖ с 2018 года. Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 25 голов и три результативные передачи.

ПСЖ располагается на первой строчке турнирной таблицы французской Лиги 1, в активе команды Луиса Энрике 40 очков в 17 матчах.

Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:40
Франция
Президент ПСЖ раскритиковал Месси
Сегодня , 11:13
Франция
Президент ПСЖ принял решение по Мбаппе
Вчера , 18:42
Франция
Мбаппе устал от неопределенности и принял шокирующее решение
Вчера , 14:52
Франция
Появились подробности трансфера Мбаппе в "Реал"
8 января, 21:45
Франция
Французский клуб объявил о подписании опального партнера Зайнутдинова
8 января, 17:24
Франция
В ПСЖ отреагировали на "уход" Мбаппе: форвард договорился с новым клубом
8 января, 14:10
Франция
Мбаппе выбрал другой клуб вместо "Реала"
8 января, 10:15
Франция
ПСЖ забил девять безответных мячей в Кубке Франции
8 января, 07:18
Франция
Мбаппе достиг соглашения с "Реалом"
7 января, 21:30
Франция
Одноклубник Зайнутдинова стал игроком французского "Марселя"
© 2008 - 2024 ТОО «EML»