Французский "Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к вингеру бельгийского "Брюгге" и сборной Португалии Карлушу Форбшу, которого рассматривает в качестве одного из вариантов усиления атаки, передают Vesti.kz.

Форбш заинтересовал ПСЖ и "Арсенал"

Как сообщает журналист Экрем Конур, парижский клуб изучает возможность приобретения 22-летнего португальца на фоне серьёзных кадровых потерь. Из-за разрывов крестообразных связок надолго выбыли Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ, поэтому ПСЖ вынужден искать новых исполнителей для атакующей линии.

Одним из преимуществ Форбша может стать его стоимость: ожидается, что трансфер футболиста обойдётся дешевле других рассматриваемых вариантов. По данным Transfermarkt, рыночная цена вингера составляет 23 миллиона евро.

Впрочем, парижанам предстоит столкнуться с конкуренцией со стороны лондонского "Арсенала", который также следит за игроком.

Карлуш Форбш. Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk©

Форбш унаследовал легендарный номер Роналду

Особое внимание к португальцу привлёк и символичный эпизод в национальной команде. На последнем ноябрьском сборе сборной Португалии Форбш получил легендарный седьмой номер, под которым ранее выступал Криштиану Роналду.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча", представляющий саудовский "Аль-Наср", в начале ноября завершил карьеру в национальной команде. Теперь номер, с которым Роналду ассоциировался на протяжении многих лет, достался молодому вингеру "Брюгге".

Ранее Гвардиола призвал сборную Португалии вернуть Роналду.

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