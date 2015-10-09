Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал Федерацию футбола Португалии организовать форварду саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду достойное прощание с национальной командой, передают Vesti.kz.

Гвардиола хочет, чтобы Роналду провёл прощальный матч

По мнению испанского специалиста, португальская федерация должна сделать всё возможное, чтобы 41-летний нападающий не завершал международную карьеру на фоне разногласий. Гвардиола считает, что Роналду необходимо вернуть в сборную хотя бы для проведения специального прощального матча, на котором он сможет почувствовать признательность соотечественников.

"Федерация футбола Португалии должна обеспечить достойное завершение карьеры Криштиану Роналду. Обе стороны должны приложить усилия, чтобы гарантировать достойное прощание. Криштиану Роналду не должен покидать сборную Португалии таким образом. Они не могут позволить ему уйти вот так", - сказал Гвардиола в разговоре с Romario TV.

Наставник также подчеркнул, что достижения форварда имеют огромное значение не только для португальского футбола, но и для следующих поколений игроков.

"Он был невероятно важной фигурой не только для себя и Португалии, но и для будущих поколений португальских игроков. Они должны понимать, что Криштиану Роналду заслуживает ухода на своих условиях. Есть исключительные игроки, и Криштиану Роналду — один из них; поэтому эту ситуацию необходимо исправить", - заявил каталонский специалист.

Гвардиола добавил, что завершение карьеры такой легенды должно стать особенным событием, а прошлые разногласия не должны перечёркивать его многолетние заслуги.

"Исправят они это или нет — меня не касается, но они обязательно должны это сделать. Это правда; то, чего он добился в мире футбола, заслуживает иного завершения. Должно быть торжество, где он почувствует любовь своих соотечественников, и он, в свою очередь, должен проявить инициативу и сказать: Давайте перевернем страницу прошлого. Не стоит судить о всей карьере, основываясь на месяце-двух или на разногласиях или недопонимании с одним-двумя людьми. Бывают карьеры, полные достижений, которые заслуживают того, чтобы их сохранили и защитили. Великие игроки, те, кто действительно был на пике своей карьеры, заслуживают того, чтобы уйти", - подытожил Гвардиола.

Почему Роналду покинул сборную Португалии

Напомним, нападающий "Аль-Насра" начинал нынешний розыгрыш Лиги наций в составе национальной команды. Однако в конце сентября после разногласий с главным тренером Жорже Жезушем он досрочно покинул расположение сборной, а позднее и вовсе объявил о завершении международной карьеры.

Ранее Гвардиола назвал имя главного творца его величия.

Добавим также, что Гвардиола назвал главное качество, сделавшее Месси и Роналду великими.

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