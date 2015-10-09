Бывший главный тренер "Барселоны", "Баварии" и "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, что делало аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду уникальными футболистами на протяжении почти двух десятилетий, передают Vesti.kz.

В интервью YouTube-каналу легендарного бразильского экс-нападающего Ромарио (Romário TV) испанский специалист подчеркнул, что ключевым фактором их доминирования был не природный талант, а психология победителей:

"Дело не в мастерстве и не в том, насколько высокий у тебя класс. Всё дело в менталитете. Спустя столько лет, после стольких побед и обретения финансовой независимости большинство людей на их месте уже успокоились бы. Но эти двое хотели больше, больше и ещё больше. Это отличный урок для спортсменов. Речь не о том, чтобы побеждать один год или забить 30 или 50 голов за один сезон. Речь о том, чтобы делать это на протяжении 15 или 20 лет. Оставаться на вершине столько лет, не снижая своего уровня - вот в чём суть спорта", - приводит слова Гвардиолы Romário TV.

Напомним, Гвардиола работал с Лионелем Месси в "Барселоне" с 2008 по 2012 год, завоевав с каталонским клубом 14 трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов и три титула чемпиона Испании, а против Криштиану Роналду неоднократно встречался в матчах Ла Лиги и еврокубков.

Гвардиола рассказал о переговорах с четырёхкратным чемпионом мира, подробности - тут.

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