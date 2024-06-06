ПСЖ нашел нового нападающего в "Ман Сити": известен ценник

Новости спорта Футбол Франция
Вчера 14:41
©ФК "Манчестер Сити"

Нападающий английского "Манчестер Сити" Хулиан Альварес может продолжить карьеру во французском "Пари Сен-Жермене", сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста и инсайдера Фабриицо Романо, парижане очень заинтересованы в 24-летнем аргентинце и уже запросили информацию у "горожан" о возможном трансфере.

Сам Альварес хочет получать больше игрового времени. Однако "Манчестер Сити" не рассматривает вариант с арендой нападающего и надеется его удержать в клубе.

Между тем, журналист Вероника Брунати отмечает, что "Манчестер Сити" согласится отпустить форварда при условии выплаты 80 миллионов без учета бонусов.

Отмечается, что интерес к аргентинцу проявляются также мюнхенская "Бавария" и мадридский "Атлетико". Однако наиболее вероятен его переход в ПСЖ, поскольку французский клуб является единственным, кто может оплатить такую сумму.

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В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах за "Сити" во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с "горожанами" рассчитано до лета 2028 года.

В составе сборной Аргентины Альварес выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре и Кубок Америки-2021. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 7 3 96-34 91
2 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5 Тоттенхэм Хотспур 38 20 6 12 74-61 66
6 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7 Ньюкасл Юнайтед 38 18 6 14 85-62 60
8 Манчестер Юнайтед 38 18 6 14 57-58 60
9 Вест Хэм Юнайтед 38 14 10 14 60-74 52
10 Кристал Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 12 14 55-62 48
12 Эвертон 38 13 9 16 40-51 48
13 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
14 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
15 Вулверхэмптон Уондерерс 38 13 7 18 50-65 46
16 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17 Ноттингем Форест 38 9 9 20 49-67 36
18 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20 Шеффилд Юнайтед 38 3 7 28 35-104 16

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ПСЖ Манчестер Сити Футбольные трансферы АПЛ Футбол

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