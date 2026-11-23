Французский "Пари Сен-Жермен" обратился к лондонскому "Челси" по поводу возможного трансфера бразильского вингера Эстевау, передают Vesti.kz."Челси" не намерен отпускать Эстевау
По информации журналист Грэм Бейли, парижане проявили интерес к 19-летнему футболисту, но английский клуб быстро дал понять, что не рассматривает его уход.
В "Челси" рассчитывают на бразильца как на одного из ключевых игроков команды под руководством Хаби Алонсо.
Статистика бразильца
Эстевау выступает за лондонцев с 2025 года, когда перешел из "Палмейраса" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне вингер провел 11 матчей во всех турнирах, однако пока не отметился результативными передачами.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет 80 миллионов евро.