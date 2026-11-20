"Пари Сен-Жермен" готов рассмотреть варианты с арендой или продажей французского вратаря Люка Шевалье в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Как сообщил в эфире Canal+ журналист Филипп Карайон, руководство парижан осознаёт, что нынешняя ситуация с 25-летним голкипером не может продолжаться бесконечно. При этом у клуба есть одно обязательное условие для его ухода - предварительный поиск сменщика топ-уровня для Матвея Сафонова.

В текущем сезоне россиянин является безоговорочным первым номером команды Луиса Энрике: Сафонов отыграл без замен все 16 официальных матчей (1440 минут), включая десять туров Лиги 1 и четыре игры Лиги чемпионов.

Шевалье, в свою очередь, не провёл на поле ни одной минуты и сидит в запасе почти год. Из-за отсутствия игровой практики его трансферная стоимость по оценке Transfermarkt упала на 18 миллионов по сравнению с октябрём 2025 года и сейчас составляет 22 миллиона евро.

Напомним, что ПСЖ купил Шевалье у "Лилля" в прошлом году за 40 миллионов евро.

Ранее стало известно, что парижане хотят продлить контракт с Сафоновым. Подробности - тут.



