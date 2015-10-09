ПСЖ планирует сохранить сразу четырех лидеров команды и уже приступил к работе над новыми контрактами, сообщают Vesti.kz.
Парижане ведут переговоры с вратарем Матвеем Сафоновым, а также с Хвичей Кварацхелией, Дезире Дуэ и Усманом Дембеле, сообщает Canal+.
🚨 INFO CANAL+ : Doué, Kvara, Dembélé, Safonov... une VAGUE de PROLONGATIONS va arriver au PSG ! On vous donne toutes les dernières infos dans le Late Football Club à 23H00 sur CANAL+Foot 🔴🔵 https://t.co/5dMkVgfRuD— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 19, 2026
Соглашения Сафонова, Кварацхелии и Дуэ с французским клубом действуют до лета 2029 года. Контракт Дембеле рассчитан до 2028-го.
В руководстве ПСЖ считают сохранение нынешнего костяка одним из главных приоритетов, чтобы продолжить борьбу за трофеи. Парижский клуб является действующим чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама