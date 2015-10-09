Бывший полузащитник сборной Аргентины по футболу Эвер Банега объявил о завершении профессиональной карьеры, передают Vesti.kz.

Банега "отказал" Месси

Последним клубом 38-летнего игрока стала аргентинская "Дефенса", в составе которой он не выступал с мая.

"На 100% подтверждено, что я ухожу. Даже если бы (Лионель) Месси позвал меня в "Интер Майами", то я бы сказал ему "нет". Я уже очень возрастной. Не хочу отнимать место у молодых футболистов, которые пробиваются в состав", - приводит слова Банеги As со ссылкой на ESPN.

Карьера и достижения

На протяжении карьеры Банега выступал в составе аргентинских "Боки Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанских "Валенсии", "Атлетико" и "Севильи", итальянского "Интера" и саудовского "Аль-Шабаба".

Вместе с "Валенсией" он завоевал Кубок Испании, а в составе "Севильи" трижды выиграл Лигу Европы. С "Бока Хуниорс" в 2007 году хавбек завоевал Кубок Либертадорес.



Также в активе Банеги 65 матчей и шесть голов в составе сборной Аргентины, вместе с которой он выиграл золотые медали Олимпиады 2008 года и принимал участие в чемпионате мира 2018 года в России. Также с национальной командой он дважды доходил до финала Кубка Америки.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!