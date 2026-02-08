Франция
ПСЖ начал переговоры о будущем лучшего тренера мира

"Пари Сен-Жермен" начал переговоры с испанским тренером Луисом Энрике о новом контракте до 2030 года. Клуб настроен решительно, но 55-летний специалист пользуется интересом других команд, особенно английских, передают Vesti.kz со ссылкой на L’Équipe.

Луис Энрике укрепил позиции в клубе

За два с половиной года у руля ПСЖ Луис Энрике стал ключевой фигурой спортивного департамента. Он обладает полномочиями в спортивных вопросах и успешно перенаправил проект клуба, что вызвало внимание конкурентов.

 Рекорды и долгосрочные цели

Если Луис Энрике останется в клубе на следующий сезон, он станет первым тренером эпохи QSI (Qatar Sports Investments), кто проведёт более трёх сезонов подряд. В настоящее время на его счету 948 дней и 151 матч. Продление контракта позволит Луису Энрике приблизиться к собственному рекорду по количеству матчей с "Барселоной" — осталось всего 30 матчей до отметки 181.

Признание и стабильность

Луис Энрике заявил, что хочет видеть, как клуб движется в правильном направлении. Он также подчеркнул, что проект ПСЖ отличается от предыдущих клубов и надеется на долгую работу в Париже.

Луис Энрике тренирует ПСЖ с 2023 года. Под его руководством парижане три раза выиграли Суперкубок Франции, по два раза Лигу 1 и Кубок Франции, а также по одному разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Признан тренером 2025 года ФИФА.

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ланс 21 16 1 4 37-17 49
2 ПСЖ 20 15 3 2 43-16 48
3 Лион 21 13 3 5 34-20 42
4 Марсель Олимпик 20 12 3 5 46-22 39
5 Лилль 21 10 3 8 34-30 33
6 Ренн Стад 21 8 7 6 31-34 31
7 Тулуза 20 8 6 6 31-23 30
8 Страсбур 20 9 3 8 33-25 30
9 Лорьян 21 7 7 7 27-33 28
10 Монако ФК 20 8 3 9 32-33 27
11 Анже 20 7 5 8 21-25 26
12 Брест 21 7 5 9 28-33 26
13 Ницца Олимпик 20 6 4 10 27-38 22
14 Париж 20 5 6 9 26-34 21
15 Гавр 20 4 8 8 16-25 20
16 Нант 21 3 5 13 19-37 14
17 Осер 20 3 4 13 14-29 13
18 Метц 21 3 4 14 21-46 13

