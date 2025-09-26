Французский "Пари Сен-Жермен" узнал плохие новости по новоиспечённому обладателю "Золотого мяча" Усману Дембеле перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов против каталонской "Барселоны", передают Vesti.kz.

Сборная Франции "лишила" ПСЖ Усмана Дембеле

Как оказалось, 28-летний вингер парижан не успеет восстановиться к игре. Напомним, во время отборочного матча чемпионата мира-2026 против сборной Украины два ключевых футболиста ПСЖ — Усман Дембеле и Дезире Дуэ — получили повреждения.

У первого, как сообщает Foot-africa, диагностирована травма задней поверхности бедра, его восстановление займёт не менее трёх недель. По прогнозам врачей, француз сможет вернуться на поле только к середине октября. Второй - также продолжает лечение и пока не имеет достаточной игровой практики для полноценного возвращения.

Удар по планам Луиса Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике не скрывает разочарования: оба футболиста были важнейшими фигурами в чемпионском сезоне парижан. Особенно серьёзной потерей станет отсутствие Дембеле, который находился в отличной форме и должен был сыграть ключевую роль в атаке против бывшего клуба - "Барселоны".

Стало известно, кто заменит Дембеле в ПСЖ

Несмотря на кадровые трудности, французский гранд сохраняет уверенность в своих силах. Ключевая ставка теперь сделана на вингера Брэдли Барколя и форварда Гонсалу Рамуша, которые должны взять на себя лидерские функции в атаке.

Напомним, матч "Барселона" — ПСЖ в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов состоится в ночь с 1-го на 2-е октября и пройдёт в Испании.

