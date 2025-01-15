Европейский футбольный союз (УЕФА) не планирует рассматривать дело по долгу французского "Пари Сен-Жермена" перед нападающим Килианом Мбаппе, ныне выступающим за мадридский "Реал", передают Vesti.kz со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, что в сентябре Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала ПСЖ выплатить Мбаппе 55,4 миллиона евро (30 миллиардов тенге) невыплаченной зарплаты и бонусов. В декабре юристы футболиста подали иск в высшую апелляционную комиссию Федерации футбола Франции (FFF) с требованием наложить санкции на парижан из-за задолженности. Однако обращение Мбаппе было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.

Ранее появилась информация, что ПСЖ могут подвергнуть санкциям со стороны УЕФА в связи с потенциальным нарушением регламента "О лицензировании клубов и финансовой устойчивости", согласно которому клубы, участвующие в еврокубковых турнирах, не должны иметь задолженность перед сотрудниками по состоянию на 15 июля, 15 октября и 15 января по выплатам, причитающимся не позднее 30 июня, 30 сентября и 31 декабря соответственно.

Как информирует источник, FFF не стала передавать в УЕФА информацию о задолженности ПСЖ перед Мбаппе, несмотря на просьбу стороны игрока. Федерация считает дело незакрытым, поскольку парижане подали иск к LFP.

Таким образом, в отсутствие жалобы от федерации УЕФА не сможет наложить санкции на ПСЖ.

"Реал" принял решение по Мбаппе после двойного фиаско

Мбаппе выступает за "Реал" с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел 27 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал три результативные передачи.