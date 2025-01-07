ПСЖ грозит наказание от УЕФА за долги перед Мбаппе

УЕФА может применить санкции к ПСЖ из-за задолженности перед Килианом Мбаппе, который летом бесплатно перешел в "Реал", сообщают Vesti.kz со ссылкой на L’Équipe.

В сентябре Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить 55 миллионов евро невыплаченной зарплаты и бонусов бывшему нападающему. Однако ПСЖ обжаловал это решение в суде Парижа, из-за чего дисциплинарный комитет LFP отказал Мбаппе в рассмотрении его жалобы.

По данным L’Équipe, 20 декабря юристы Мбаппе подали иск в высшую апелляционную комиссию Федерации футбола Франции, требуя наложить санкции на клуб. Одновременно парижане могут столкнуться с претензиями от УЕФА за нарушение регламента "О лицензировании клубов и финансовой устойчивости", который требует отсутствия долгов перед сотрудниками в строго установленные даты.

До 15 января ПСЖ обязан доказать УЕФА отсутствие задолженностей, чтобы избежать возможных санкций. В окружении Мбаппе рассчитывают, что давление со стороны УЕФА заставит клуб уладить конфликт и выплатить долг. Сам ПСЖ уверен, что успеет предоставить все необходимые документы в срок.