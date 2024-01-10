Президент ПСЖ принял решение по Мбаппе

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 11:13
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Президент французского "Пари Сен-Жермена" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что хотел бы сохранить в команде нападающего Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе согласовал контракт с мадридским "Реалом" и присоединится к клубу летом 2024 года.

"Я хочу, чтобы Килиан остался, это точно. Он лучший игрок в мире, а лучший клуб для Килиана - это ПСЖ. Он в центре всего", - приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Также президент ПСЖ высказался о шумихе вокруг Мбаппе:

"Я прошу всех оставить Килиана в покое. Я в нем уверен. Он никогда ничего не сделает против клуба. Я доверяю ему. Оставьте его в покое, мы одна семья. Я хочу защитить игрока. Все игроки в команде важны, и это очень чувствительный период, поэтому я попрошу средства массовой информации немного отпустить ситуацию".

Килиан Мбаппе выбрал новый клуб

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, его контракт рассчитан до лета 2024 года. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022 году.

В текущем сезоне он сыграл 24 матча за парижан, забил 25 голов и отдал три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 180 миллионов евро.

Мбаппе сделал заявление о своем будущем

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