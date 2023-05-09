Отец Месси сделал заявление о будущем сына

Новости спорта Футбол Франция
9 мая 22:02
©ПСЖ

Отец нападающего "пари Сен-Жермена" Лионеля Месси - Хорхе Орасио Месси отреагировал на слухи о будущем его сына, сообщают Vesti.kz. По его словам, аргентинец примет решение только по завершении нынешнего сезона.

"Мы абсолютно ничего не согласовывали ни с одним клубом на следующий сезон. Мы примем решение только после того, как Лионель завершит чемпионат с ПСЖ. После окончания сезона настанет время проанализировать и рассмотреть варианты, а затем принять решение.

Слухи ходят постоянно, и многие используют имя Лионеля ради популярности, но правда лишь одна. И мы можем заверить, что не собираемся ни с кем ничего подписывать, согласовывать или договариваться устно, пока не завершится сезон.

СМИ проявляют неуважение. Есть такие, которые сознательно и преднамеренно лгут, не предоставляя никаких доказательств своей информации и желая превратить в новость любой распространённый кем-то слух в своих интересах", - написал Месси-старший в Instagram.

Ранее появилась информация, Месси уже в следующем сезоне будет выступать в Саудовской Аравии. Аргентинец принял предложение от "Аль-Хиляля". Сообщалось, что форварду предлагают зарплату – 500 миллионов евро в год, а с учетом различных бонусов эта сумма может возрасти до 600 миллионов.

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Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из "Барселоны". Действующий контракт 35-летнего нападающего с парижским клубом истекает в конце текущего сезона.

В текущем сезоне Месси провел 28 матчей в Лиге 1, забил в них 15 голов и отдал 15 результативных передач.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ
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