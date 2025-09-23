Вингер ПСЖ Усман Дембеле удостоился "Золотого мяча" по итогам прошедшего сезона, сообщают Vesti.kz. Церемония, организованная журналом France Football, прошла в парижском театре Шатле.

Вместе со своим клубом Дембеле оформил историческую победу в Лиге чемпионов, французской Лиге 1, Кубке и Суперкубке Франции.

Напомним, что одним из претендентов на награду называли вингера "Барселоны" Ламина Ямаля, который удостоился приза лучшему молодому игроку.

Отметим, что обладательницей женского "Золотого мяча" стала полузащитница "Барселоны" и сборной Испании Айтана Бонмати. Она сотворила историю, в третий раз подряд завоевав эту награду.

В рамках этой церемонии были вручены награды по следующим номинациям:Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)Айтана Бонмати ("Барселона", Испания)ПСЖ (Франция)"Арсенал" (Англия)Виктор Дьёкереш ("Спортинг"/"Арсенал", Швеция)Эва Пайор ("Барселона", Польша)Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/"Манчестер Сити", Италия)Ханна Хэмптон ("Челси", Англия)Луис Энрике (ПСЖ)Сарина Вигман (сборная Англии)Ламин Ямаль ("Барселона", Испания)Вики Лопес ("Барселона", Испания)