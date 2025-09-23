Вингер ПСЖ Усман Дембеле удостоился "Золотого мяча" по итогам прошедшего сезона, сообщают Vesti.kz. Церемония, организованная журналом France Football, прошла в парижском театре Шатле.
Вместе со своим клубом Дембеле оформил историческую победу в Лиге чемпионов, французской Лиге 1, Кубке и Суперкубке Франции.
Напомним, что одним из претендентов на награду называли вингера "Барселоны" Ламина Ямаля, который удостоился приза лучшему молодому игроку.
Отметим, что обладательницей женского "Золотого мяча" стала полузащитница "Барселоны" и сборной Испании Айтана Бонмати. Она сотворила историю, в третий раз подряд завоевав эту награду.В рамках этой церемонии были вручены награды по следующим номинациям:"Золотой мяч": Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)"Золотой мяч" среди женщин: Айтана Бонмати ("Барселона", Испания)Лучший мужской футбольный клуб: ПСЖ (Франция)Лучший женский футбольный клуб: "Арсенал" (Англия)Лучший бомбардир среди мужчин: Виктор Дьёкереш ("Спортинг"/"Арсенал", Швеция)Лучший бомбардир среди женщин: Эва Пайор ("Барселона", Польша)Лучший вратарь среди мужчин: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/"Манчестер Сити", Италия)Лучший вратарь среди женщин: Ханна Хэмптон ("Челси", Англия)Лучший тренер среди мужчин: Луис Энрике (ПСЖ)Лучший тренер серди женщин: Сарина Вигман (сборная Англии)Лучший футболист мира до 21 года: Ламин Ямаль ("Барселона", Испания)Лучшая футболистка мира до 21 года: Вики Лопес ("Барселона", Испания)