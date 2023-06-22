Новый тренер ПСЖ выдвинул ультиматум Неймару

Луис Энрике станет новым тренером "Пари-Сен-Жермена". Испанский специалист уже несколько недель работает над формированием будущего состава команды, по сообщениям некоторых источников, он уже переговорил с Неймаром, передают Vesti.kz.

Отмечается, что Луис Энрике был предельно ясен с бразильским футболистом. Он потребовал, чтобы Неймар вел безупречный образ жизни как на поле, так и вне его. В частности, он заставил его осознать свою роль отца, так как нападающий скоро станет отцом во второй раз.

Также будущий тренер ПСЖ ясно дал понять, что если Неймар несчастлив в Париже, то все, что ему нужно сделать, это попросить о трансфере этим летом. Испанский тренер не намерен удерживать звезд в команде.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в "Барселону", за которую выступал в период 2013-2017 годов.

31-летний Неймар провел 20 матчей в нынешнем чемпионате Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.