Неймар настаивает на возвращении в "Барселону"

Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Бразилии по футболу Неймар не теряет надежды вернуться в "Барселону", сообщают Vesti.kz.

По информации Sport, бразилец не сдается и делает все, чтобы оказаться в каталонском клубе, цвета которого защищал в период 2013-2017 годов, после чего перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Ранее уже рассматривалось его возвращение в состав "сине-гранатовых", но тогда этим планам не суждено было сбыться. На этот раз все изменилось, так как ПСЖ хочет избавиться от бразильца, который имеет высокую зарплату и контракт с парижанами до 30 июня 2025 года. Французский клуб сообщил Неймару, что он может искать себе новую команду.

В связи с этим 31-летний форвард пытается вернуться в "Барселону" и уже предпринял попытку через Пини Захави. Израильский агент способствовал его переходу в ПСЖ и является большим другом президента "Барселоны" Жоана Лапорты.

На сегодняшний день Неймару непросто вернуться в "Барселону". Главный тренер испанского клуба Хави Эрнандес уже дал понять, что бразилец не является одним из приоритетных трансферов и его появление в команде может быть рассмотрено только при выполнении ряда условий. Для начала необходимо усилить другие позиции, на которые тренер просил подписать игроков. Это касается центральной полузащиты и позиции правого защитника. Кроме того, из-за сложной экономической ситуации, в которой находится "Барселона", она не сможет позволить себе полноценный трансфер, разве что может рассмотреть аренду бразильца, поскольку ПСЖ хочет от него избавиться.

Наконец, Неймару следует сильно умерить финансовый аппетит, потому как его зарплата не по карману "сине-гранатовым". Согласно некоторым источникам, он готов пойти на это, чтобы уложиться в зарплатную ведомость клуба и финансовый Fair Play Ла Лиги.

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