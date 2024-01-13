"Ни вины, ни стыда". Мать Мбаппе рассказала правду о ПСЖ

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 11:11
©ФК ПСЖ

Мать нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе Файза Ламари сделала заявление о продлении контракта с парижским клубом, которое было осуществлено в 2022 году, сообщает Vesti.kz.

"Это миллионы. Здесь нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли взять 10 миллиардов, мы бы взяли их, потому что так работает система", - приводит RMC Sport слова Ламари.

В нынешнем сезоне 25-летний француз забил 21 гол и отдал две голевые передачи в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, что еще летом прошлого года Мбаппе должен был присоединиться к "Реалу", но тогда ПСЖ смог сохранить его в своем составе. В этот раз француза сватают не только в мадридский клуб, но и в "Ливерпуль".

Ранее проходила информация, что Килиан уже согласовал детали контракта с "Реалом". В то же время отмечалось, что он еще не определился, в каком клубе продолжит карьеру после нынешнего сезона.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ

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