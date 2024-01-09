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Новости спорта Футбол Франция
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Мбаппе устал от неопределенности и принял шокирующее решение

Мбаппе устал от неопределенности и принял шокирующее решение
©ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе принял важнейшее решение о продолжении карьеры, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Эду Агирре, который сообщил об этом в программе El Chiringuito TV, 25-летний француз решил не продлевать трудовое соглашение с грандом Лиги 1.

Таким образом, летом Мбаппе может уйти в другой клуб свободным агентом. В ближайшее время футболист собирается провести встречу с президентом ПСЖ Нассером аль-Хелаифи. На этой встрече нападающий уведомит клуб о своем решении. Ранее в прессе сообщалось, что в стане парижан надеются на продление контракта с форвардом.

При этом, в борьбу за Килиана помимо мадридского "Реала" включился английский "Ливерпуль". Сообщается, что у представителя АПЛ есть особенный козырь.

Мбаппе "кинул" "Реал". Причина в Роналду и Месси

В свою очередь, "Реал" ведет за ним охоту с 2022 года и сдаваться не собирается. "Королевский клуб" установил дедлайн французу до конца января для принятия решения о своем будущем. При этом, сам Мбаппе должен заявить о желании играть в "Реале".

Появились подробности трансфера Мбаппе в "Реал"

25-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого он был игроком "Монако". В нынешнем сезоне Лиги 1 Килиан провел 16 матчей, забил 18 голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 180 миллионов евро.

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Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид ПСЖ Ливерпуль Футбольные трансферы

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