Мбаппе выбрал другой клуб вместо "Реала"

Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции Килиан Мбаппе может выбрать другой клуб вместо перехода в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.

По информации The Times, француз недоволен тем, что "Реал" навязывает свои условия, а именно требует принять решение по переезду в Ла Лигу до конца января. В связи с этим футболист рассматривает возможность продолжения карьеры в "Ливерпуле", поскольку английский клуб со своей стороны не против его подписать.

Мбаппе рассказал своим друзьям, что ни один клуб не вправе оказывать на него давление относительно будущего.

Ранее сообщалось, что Мбаппе договорился с "Реалом" о переходе в этот клуб летом 2024 года - 30 июня он станет свободным агентом, так как не собирается продлевать соглашение с парижанами, несмотря на предусмотренную опцию в контракте о возможном пролонгировании еще на один сезон.

Другие источники утверждают, что Мбаппе еще не сделал окончательный выбор по поводу нового клуба.

25-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года, до этого он был игроком "Монако".

В нынешнем сезоне Лиги 1 Килиан провел 16 матчей, забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 180 миллионов евро.