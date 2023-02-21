Неймар определился с будущим в ПСЖ. При чем тут Месси?

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 09:46
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Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Бразилии по футболу Неймар определился со своим будущим во французском клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Get French Football News, форвард не собирается покидать парижан до истечения срока действия контракта, рассчитанного до 2027 года. Отмечается, что Неймар не поменяет планы даже в том случае, если его друг Лионель Месси уйдет из ПСЖ.

Ранее в СМИ появилась информация, что ПСЖ хочет избавиться от Неймара в летнее трансферное окно, а главным претендентом на футболиста является "Челси". Лондонский клуб готов предложить за бразильца 60 миллионов евро. Также игрока предложили "Ливерпулю".

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, перейдя из "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету 13 голов и 11 ассистов за 20 матчей в Лиге 1.

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Метки:
Неймар ПСЖ Месси Лионель

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