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Слишком дорогой трансфер? "Ливерпулю" предложили подписать Неймара

Слишком дорогой трансфер? "Ливерпулю" предложили подписать Неймара
©instagram.com/cbf_futebol

"Ливерпулю" предложили подписать бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Football Insider.

По данным источника, сумма, за которую предлагаются услуги футболиста в летнее трансферное окно, - 80-90 миллионов евро. 

Также услуги Неймара были предложены "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу".

Вероятнее всего, топ-клубы АПЛ не будут покупать Неймара из-за высоких финансовых затрат на этот трансфер.

Напомним, бразильский форвард выступает за ПСЖ с 2017 года. Контракт рассчитан до 2025 года. 

Во всех турнирах текущего сезона 31-летний Неймар сыграл за парижан 29 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач. 

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Метки:
Неймар Ливерпуль ПСЖ Бразилия

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